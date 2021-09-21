Токио, 21 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Резкий переход на выпуск гибридных и полностью электрических автомобилей вызовет обвал экономики Японии. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на главу Toyota Акио Тойоду.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

По мнению топ-менеджера компании, внедрение «зелёных технологий» в Японии будет сопровождаться потерей миллионов рабочих мест.

«Если они скажут, что двигатели внутреннего сгорания — это враг, мы не сможем производить почти никаких автомобилей», — сказал Тойода.

Он добавил, что выходом из положения может стать дифференциация рынка. Компания может выпускать на экспорт электромобили, а внутри рынка использовать автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Если же полностью отказаться от производства машин с ДВС, то по мнению главы Toyota, это приведёт к недовыпуску более 8 млн машин и к потере работы для 5,5 млн человек. При этом полная электрификация японского автопарка может привести к серьезному энергетическому коллапсу, уверен Тойода.

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