Барнаул, 21 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Десятки человек накануне вечером, 20 сентября, искали под Барнаулом заблудившуюся в лесу пенсионерку, ушедшую за грибами. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, шестидесятипятилетняя женщина потерялась в лесном массиве в районе посёлка Мохнатушка. Ситуацию осложнило то обстоятельство, что у заблудившейся при себе не было мобильного телефона.

Цитата из к/ф «Нелюбовь». реж Андрей Звягинцев. 2017. Россия Поиски в лесу

Как рассказал её супруг, они собирали грибы в окрестностях населённого пункта, не углубляясь в лес. Тем не менее, вскоре женщина пропала из вида, самостоятельные поиски результата не принесли.

«Два кинологических расчета участвовали в поисках. Мы шли по лесу, выстроившись в цепь, просматривая буквально каждый куст. Работы велись в лесу уже в тёмное время суток, в дождь, что осложняло выполнение задачи», — пояснил спасатель второго класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова Станислав Выродов.

Благодаря совместным усилиям группировки, поиски завершились успешно: поздно вечером женщина была обнаружена, медпомощь ей не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в систему 112 поступило 19 обращений потерявшихся граждан, в 14 из них были успешно определены координаты ближайших к обратившимся сотовых вышек и сектор, в котором находится человек. Ещё в четырёх случаях в службу обращались родственники заблудившихся.