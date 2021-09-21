Якутск, 21 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Якутии было ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади 117 324 га. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

14.mchs.gov.ru Лесной пожар в Якутии

«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 10 природных пожаров, за сутки ликвидировано восемь на общей площади 117 324 га», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в Якутии не было зафиксировано новых природных пожаров и добавляется, что в республике нет приближенных и угрожающих населенным пунктам возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирской области с начала пожароопасного сезона возникло 284 лесных пожара — на общей площади 4617,34 га, в том числе на покрытой лесом площади 2296,24 га.