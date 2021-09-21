Сан-Хосе, , 10:23 — REGNUM Изменение климата и экономика стран, переживших пандемию коронавируса, были в центре внимания в рамках переговоров президента Коста-Рики Карлоса Альварадо с главами государств Хорватии, Косово, Австрии, Барбадоса и Швеции.

Карлос Альварадо MadriCR

В первый день двусторонних встреч в рамках своего участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН Альварадо также встретился с главой Еврокомиссии и с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

По словам президента Коста-Рики, «эти встречи направлены на укрепление отношений с братскими странами, которые признают нашу страну в качестве ключевой в авангарде вопросов, которые обсуждаются во всем мире».

По словам пресс-службы президента Коста-Рики, Альварадо говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о приверженности делу борьбы с изменением климата и финансированию для выполнения этой задачи.

«Если крупнейшие экономики не возьмут на себя обязательства, реальных изменений не произойдет», — сказал Альварадо, который также прокомментировал предложение о создании Фонда по борьбе с коронавирусом в качестве варианта исправления пост-пандемической финансовой ситуации.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в свою очередь, отметил готовность Коста-Рики принять 48 афганских женщин.