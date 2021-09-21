Подгорица, , 10:23 — REGNUM Согласно данным министерства финансов, труда и социальной защиты Черногории, в августе 2021 года в госсекторе на центральном уровне было трудоустроено 42 439 человек, а согласно Регистру налогоплательщиков Налоговой и таможенной администрации (CROO), в органах местного самоуправления в августе 2021 г. зарегистрировано 14 931 служащий.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В конце 2020 года правительство зафиксировало увеличение количества сотрудников на центральном и местном уровнях на 8% — 42 193 человека на центральном уровне и 13 235 человек на местном уровне по сравнению с базовым уровнем 2017 года, хотя и ранее В плановых и стратегических документах запланировано сокращение количества сотрудников на центральном уровне на 5%, а на местном уровне на 10% «, — утверждают в министерстве.

По их словам, цель состоит в том, чтобы процесс оптимизации поддержал создание прозрачной администрации, которая адекватно удовлетворяет потребности граждан и частного сектора, облегчая при этом нагрузку на государственный и муниципальный бюджеты.