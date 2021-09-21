Владивосток, 21 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Приморье проводится проверка по факту смерти женщины на перегоне станций Вторая Речка — Океанская, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

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Установлено, что 20 сентября около двух часов ночи женщина шла вдоль железнодорожных путей. В это время следовал грузовой поезд. Локомотивная бригада, увидев женщину, незамедлительно применила экстренное торможение и подала звуковые сигналы повышенной громкости. Женщина не реагировала и продолжала идти. Принятые машинистом меры экстренного торможения и подаваемые сигналы не позволили избежать наезда. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

«Большинство железнодорожных травм происходит в тех случаях, когда граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурский области следователи проводят проверку по факту травмирования двоих мужчин, которых задавил грузовой состав. Амурчане были пьяны и на звуковые сигналы поезда не реагировали.