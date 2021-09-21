Уфа, 21 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Маневровый тепловоз загорелся в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пресс-служба правительства Брянской области Маневровый тепловоз брянского производства

Сообщается, что утром 21 сентября спасатели Кармаскалинского района получили сообщение о том, что в 35 км южнее от железнодорожной станции Тазларово загорелся тепловоз.

«Маневровый тепловоз с грузовым составом, в составе 63 вагона, из которых 45 вагонов груженные разными видами грузов, направление «Станция Стерлитамак — Станция Уфа», ЖД полотно состоит из одного пути», — говорится в сообщении пресс-службы.

По тревоге были подняты 17 огнеборцев на шести единицах техники. На место пожара также выехал резервный тепловоз из станции «Стерлитамак». Прибыв на место пожара, спасатели установили, что открытое горение происходит в двигательном отсеке тепловоза, при этом угрозы распространения огня нет.

К счастью никто не погиб и не пострадал.

Отмечается, что может произойти задержка грузовых поездов, при этом задержки пассажирских поездов не планируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии столкнулись грузовой поезд с автомобилем.