Ташкент, 21 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Узбекистане впервые начато промышленное производство высокооктанового автобензина марки Аи-98. Об этом сообщает пресс-служба «Узбекнефтегаз».

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В сообщении говорится, что производство бензина начато на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

В сентябре-декабре на Бухарском НПЗ ожидается производство 36,5 тыс. тонн бензина Аи-91, 13,1 тыс. тонн — Аи-92 и 1400 тонн — Аи-95.

Также, планируется выпустить 14,9 тыс. тонн дизельного топлива Евро-4 и 11,4 тыс. тонн — Евро-5.

Всего завод выпускает девять видов продукции более 19 марок.