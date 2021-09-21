Йошкар-Ола, 21 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Марий Эл стартовала платная вакцинация от коронавируса иностранных граждан. Медицинские организации республики располагают 2 тыс. комплектов вакцины «Спутник лайт», которую можно получить за счет собственных средств или средств работодателя, сообщает минздрав региона.

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В Йошкар-Оле иностранные граждане могут сделать прививку в любой из поликлиник. В основном платная вакцинация от коронавируса рассчитана на студентов и трудовых мигрантов.

Вакцинация жителей Марий Эл проводится исключительно на безвозмездной основе по полису медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 20 сентября выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 110 случаев. От последствий заражения коронавирусом в республике скончались 562 человека.