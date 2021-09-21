Ясиноватая, ДНР, , 10:18 — REGNUM Силовики Украины обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов. Об этом 21 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

«Сегодня, в 07:16 утра (совпадает с мск), ВСУ открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка по направлению населенного пункта Ясиноватая с применением 120 мм минометов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в общей сложности по территории республики со стороны силовиков Украины было выпущено 15 мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны силовиков Украины в городе Ясиноватая в Донбассе был поврежден газопровод.