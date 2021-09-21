21 сентября 2021 | Время чтения 7 мин

Республика Крым и Севастополь уже более семи лет официально являются частью Российской Федерации, но при этом остаются «островом» во многих смыслах.

ИА REGNUM, , 13:35 — REGNUM Республика Крым и Севастополь, несмотря на то, что уже более семи лет официально являются частью Российской Федерации, остаются «островом» во многих смыслах, и это чувствуют не только сами крымчане, но и гости из других российских регионов.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Крыму и Севастополе до сих пор недоступна работа почти всех российских банков, в том числе с государственным участием, не работают сервисы «Яндекса», не имеют филиалов государственные компании «Почта России» и РЖД (обслуживанием занимаются специально созданные компании). Крымчанам и севастопольцам недоступны услуги крупных российских операторов мобильной связи, а жители остальных регионов при въезде на полуостров попадают в роуминг. И даже крымские спортивные команды лишены возможности играть на общероссийском уровне.

В связи со сложившейся абсурдной ситуацией ИА REGNUM в середине августа направило запросы с просьбой разъяснить причины недоступности в Крыму целого ряда услуг в адрес «Сбербанка», ВТБ, Банка России, РЖД, «Почты России», «Яндекса», трём крупным мобильным операторам — МТС, «Вымпелкому» («Билайн»), «Теле2», в РФС, а также в администрацию президента, Минцифры, Минспорта и ФАС.

Отделение Сбербанка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Запросы были проигнорированы «Сбербанком», «ВТБ», Банком России, Яндексом, двумя из трёх мобильных операторов, «Почтой России» и РЖД. Также не был получен ответ из администрации президента. Впрочем, позиция банковской сферы относительно Крыма не раз выражалась публично. Так, в начале сентября на полях Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин заявил, что крупнейшим банкам нет смысла заходить в Крым.

«Банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия» абсолютно. Там было, конечно, резкое падение кредитования после 2014 года. Сейчас оно восстанавливается. В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — заявил тогда Костин.

Ответ прислали из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако на вопрос о работе сервисов «Яндекса» там не ответили, рекомендовав обратиться в саму компанию. По сути, не был дан и ответ на вопрос о причине отсутствия в Крыму филиалов «Почты России». В Минсвязи сообщили лишь о том, что в Республике Крым и Севастополе услуги почтовой связи, в соответствии с распоряжением правительства РФ, оказывает ФГУП «Почта Крыма».

«ФГУП «Почта Крыма» — организация федеральной почтовой связи, которая в том числе осуществляет доставку пенсий и иных социальных выплат, обеспечивает подписку и распространение периодических печатных изданий, оказывает весь необходимый набор услуг, предусмотренный Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», — уточнили в Минсвязи.

Единственным мобильным оператором, откликнувшимся на запрос, стал «Теле2». Различие в тарификации представитель компании объясняет зависимостью от стоимости услуг крымских операторов.

«Мы, как и другие операторы, используем сеть крымских партнеров. Поэтому цены на услуги связи в Крыму зависят от себестоимости, которую определяют крымские операторы», — прокомментировали в пресс-службе компании, добавив, что пользование связью на полуострове «максимально комфортное и выгодное».

Мобильный телефон

Этим же фактором — отсутствием собственных сетей — объяснили и в Минсвязи отличие тарифов на мобильную связь в Крыму и в Севастополе от действующих на остальной территории России.

«На территории Республики Крым и в Севастополе услуги мобильной связи оказывают четыре региональных оператора: ООО «К-телеком», ООО «КТК-ТЕЛЕКОМ», АО «Крымтелеком» и ООО «СевТелекомСвязь», которые обеспечивают связь стандарта 3G и LTE. Основной маршрут покрытия сетями связи третьего поколения — дорога из Симферополя на южный берег Крыма в Алушту. В Ялте действует сеть стандарта LTE, связь четвертого поколения. Таким образом, на рынке сотовой связи Крыма уже создана конкурентная среда, — говорится в ответе Минсвязи. — Федеральные операторы подвижной радиотелефонной связи: ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) — не имеют собственных сетей связи и частотных ресурсов на территории Республики Крым и города Севастополь, в связи с чем услуги связи оказываются абонентам с использованием сетей региональных операторов сотовой связи, с которыми заключены роуминговые соглашения».

Таким образом, пояснили в пресс-службе Минцифры, если абонент федерального оператора находится на территории Республики Крым или в Севастополе, он пользуется услугами связи, автоматически подключаясь к сети регионального оператора.

Не видит проблемы в сложившейся ситуации и ФАС. В антимонопольном ведомстве в ответе на запрос ИА REGNUM отметили, что с 1 июня 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» все входящие телефонные соединения на территории Российской Федерации, включая территории Республики Крым и Севастополя, стали бесплатными. Однако из-за отсутствия собственных сетей на полуострове у крупных российских операторов связи «услуги абонентам оказываются абонентам с помощью сетей связи других операторов, с которыми заключены договоры о межоператорском взаимодействии (операторы — партнеры). Следовательно, при нахождении абонента на территории Республики Крым и г. Севастополя абонент пользуется услугами связи, регистрируясь в сети другого оператора связи, то есть находясь в роуминге».

В ФАС добавили, что «операторы связи ООО «Т2 Мобайл», ПАО «ВымпелКом» не имеют собственных сетей связи на территории Республики Крым и г. Севастополя, в связи с чем услуги связи в поездках по территории Республики Крым и г. Севастополя ООО «Т2 Мобайл» тарифицирует услуги связи для своих абонентов на условиях, указанных на официальном сайте оператора. В поездках по территории Республики Крым и г. Севастополя абоненты оператора связи ООО «Т2 Мобайл» оплачивают услуги связи в соответствии с базовыми тарифами, действующими в поездках по России, принимая входящие вызовы бесплатно. На территории Республики Крым и г. Севастополя ПАО «ВымпелКом» тарифицирует услуги связи для своих абонентов в соответствии с базовыми тарифами, действующими в поездках по России. На территории Республики Крым и г. Севастополя абоненты оператора связи ПАО «ВымпелКом» оплачивают услуги связи в соответствии с базовыми тарифами, действующими в поездках по России, принимая входящие вызовы бесплатно».

Вышка сотовой связи Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Не стало больше ясности и в положении крымских спортсменов, несмотря на то, что и Министерство спорта, и Российский футбольный союз на запросы агентства ответы прислали.

Так, в Министерстве спорта сообщили, что на данный момент подготовлен проект приказа, который позволит региональным спортивным общественным организациям Республики Крым и Севастополя получать государственную аккредитацию без запроса документов у общероссийских спортивных федераций.

«Минспортом России подготовлен проект приказа с изменениями Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций, которые позволят региональным общественным организациям города Севастополя и Республики Крым получать государственную аккредитацию без запроса документов у соответствующих общероссийских спортивных федераций, на которые международными федерациями наложены ограничительные меры (санкции), принятые в отношении региональных спортивных организаций на территориях города Севастополя и Республики Крым», — говорится в ответе, направленном ИА REGNUM департаментом государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ.

Также в Минспорта уточнили, что сегодня крымские спортсмены могут участвовать в межрегиональных соревнованиях, им полноценно присваиваются разряды, подаются представления на присвоение спортивных званий по итогам спортивных соревнований.

Футбол John Fischer

Российский футбольный союз в своем ответе подтвердил, что сегодня Республиканская федерация футбола имеет особый статус и не входит в РФС по решению УЕФА.

«Кроме того, Республиканская федерация футбола Крыма добровольно отозвала свое заявление о вступлении в члены РФС», — говорится в ответе на запрос.

«РФС проводит соответствующую работу в рамках своей компетенции и возможностей. Однако несанкционированная интеграция Республиканской Федерации футбола Крыма в состав РФС может привести к применению спортивных санкций со стороны УЕФА», — уточнили в Российском футбольном союзе.