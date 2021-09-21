Якутск, 21 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Добровольцы из «Российского биологического общества» завершили оказание помощи животным, пострадавшим от лесных пожаров в Якутии и покидают республику. Оставшиеся медикаменты они передали в департамент ветеринарии региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства республики.

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«Департамент ветеринарии благодарит «Российское Биологическое Общество» и всех волонтеров за лекарственные средства, оказанную помощь, любовь и преданность братьям нашим меньшим», — отметили в правительстве Якутии.

Лечить животных, пострадавших от ожогов, добровольцам помогали ветеринары республики. В регионе прошли совместные поисково-спасательные операции пропавших зверей.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, готовые лечить животных после лесных пожаров, приехали в Якутию в начале сентября. Волонтёры привезли с собой необходимое количеством медикаментов, оборудования и снаряжения для поиска и оказания помощи диким животным, пострадавшим от пожаров.