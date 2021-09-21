Исламабад, 21 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Информация о подарках, которые были сделаны премьер-министру Пакистана Имран Хану лидерами других стран с момента его вступления в должность в 2018 году, составляет государственную тайну. Об этом 21 сентября заявили в канцелярии пакистанского премьер-министра, передает газета Doon.

Insaf.pk Имран Хан

«Сведения об иностранных подарках премьер-министру составляет государственную тайну, поскольку обмен подарками главы правительства Пакистана с иностранными лидерами отражает межгосударственные отношения. Раскрытие такой информации может нанести ущерб интересам Пакистана в сфере международной политики и поставить под угрозу межгосударственные отношения», — говорится в заявлении в канцелярии Имран Хана.

При этом отмечается, что указанное заявление было направлено в Высокий суд Исламабада в ответ на постановление последнего, которым правительство страны обязывалось предоставить в 10-дневный срок подробные сведения, включая стоимость, о всех подарках, которые Имран Хан получил от лидеров зарубежных государств, на основе Закона о доступе к информации.

Также в заявлении отмечается, что названные сведения носят гриф «секретно» и потому ранее были исключены из-под действия Закона о доступе к информации, так как появление таковых в открытом доступе может привести к ненужной шумихе в СМИ. При этом уточняется, что глава правительства Пакистана обычно передает такие подарки в государственное хранилище «Тошахан» или платит за них личными средствами в случае, если желает оставить таковые себе.

Отметим, в данный момент в судах Пакистана ведется рассматрение уголовных дел против бывших премьер-министров страны Асифа Али Зардари и Наваза Шарифа, а также бывшего президента страны Юсуфа Раза Гилани в связи с оставленными в собственности дорогостоящими иностранными подарками, за которые они заплатили в казну символические суммы, которые не превышали 15% стоимости этих предметов.