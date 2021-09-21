Москва, 21 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова через суд взыскать с сервиса бронирования отелей Booking.com штраф в размере 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил 21 сентября замруководителя ведомства Пётр Иванов.

Pexels.com Отель

По его словам, обращение в суд последует за вступлением постановления в законную силу в случае, если сервис не выплатит штраф. Ранее подобных прецедентов не было, иностранные компании платили назначенные ФАС штрафы.

«В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке», — сказал Иванов РИА Новости.

Замглавы ФАС полагает, что стоимость проживания в российских гостиницах изменится после того, как сервис бронирования выполнит предписание об устранении требования о паритете цен. Другие агрегаторы, отметил он, смогут предоставлять свои услуги на конкурентных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе ФАС оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 млрд рублей. Основанием стало злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Читайте также: ФАС оштрафовала Booking.com