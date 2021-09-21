Южно-Сахалинск, , 10:10 — REGNUM Избирательные участки в Латвии входят в состав Южно-Сахалинской городской избирательной комиссии. Результаты голосования на участках в Латвии помогли «Единой России» уверено победить в столице островного региона, об этом во время подведения итогов голосования заявила председатель избиркома Сахалина Виктория Черкасова.

Выборы

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Три участка в Латвии привязаны к Сахалину. По данным опубликованным на сайте ЦИК РФ, «Единая Россия» на них набрала 354 голоса (51,3%) — участок №8179, 1060 голосов (62,76%) — участок №8180 и 706 голосов (62,92%) — участок №8181.

В Южно-Сахалинске с учетом голосов Латвии на выборах депутатов Государственной думы РФ «Единая Россия» набрала 17 111 голосов, а КПРФ — 16 996.

Как сообщало ИА REGNUM, по Сахалинскому одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Государственной думы РФ по предварительным итогам победу одержал кандидат от «Единой России» Георгий Карлов.