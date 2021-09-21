Уфа, 21 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. 319 носителей коронавируса выявили за стуки в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 63 519 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 55 399 человек, в том числе 367 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 16 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции в Башкирии сделали 1 254 427 человек, завершили вакцинацию 1 143 941 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 сентября в республике за сутки выявили 320 носителей коронавируса.