Белгород, 21 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Свыше миллиарда рублей на развитие малого и среднего бизнеса направят в 2022 году в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона.

Cbr.ru/kaluga Кредитование малого и среднего бизнеса

Субсидии выделят для возмещения части затрат на приобретение оборудования при модернизации и создании нового производства. Предприниматели смогут получить до 10 млн рублей, но не более 75% от понесённых затрат.

«Средства также направят на расширение доступа субъектов МСП и самозанятых к финансовым ресурсам через кредитно-гарантийную поддержку. На эту необходимость обратили внимание сами представители малого и среднего бизнеса региона. Программа пользуется всё большей популярностью, так как кредиты в коммерческих банках по-прежнему малодоступны, особенно для начинающих предпринимателей», — пояснил врио губернатора Вячеслав Гладков.

В 2020 году в Белгородской области малый бизнес оформил 182 микрозайма на общую сумму около 527 млн рублей. В 2021 году субъекты МСП получили 75 субсидий на более чем 190 млн рублей, до конца года власти намерены выдать ещё около 300 млн рублей.