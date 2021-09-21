Сеул, 21 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей сухопутных войск и одного представителя морской пехоты

Известно, что трое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 132.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1706. Из них 1657 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1729 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 289 263.

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