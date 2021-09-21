В ВС Южной Кореи выявили семь случаев заражения коронавирусом
Сеул, 21 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей сухопутных войск и одного представителя морской пехоты
Известно, что трое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 132.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1706. Из них 1657 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1729 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 289 263.
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