София, 21 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Кандидатом на пост президента федерации футбола Болгарии стал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Байера» и сборной Болгарии Димитар Бербатов. Об этом 21 сентября сообщает Bulgarian Football.

PavelD Болгария

Отмечается, что несколько клубов высшего дивизиона, в том числе софийский ЦСКА, поддержали кандидатуру Бербатова.

Также на пост главы федерации будет претендовать нынешний глава Борислав Михайлов. Выборы состоятся 12 октября.

За свою карьеру Бербатов играл за болгарские «Пирин» и ЦСКА, немецкий «Байер», английские «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», французский «Монако», греческий ПАОК.

В составе «Манчестер Юнайтед» Бербатов дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также один раз выиграл клубный чемпионат мира.