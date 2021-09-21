Тбилиси, 21 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 34 250 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2470 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 21 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 598 396 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 565 773 победили инфекцию, в том числе 2243 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8621 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 46 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находится 5231 пациент, в оборудованных гостиницах — 996

Днём ранее в Грузии после проведения 12 503 тестов выявили 662 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 3534 человека, умерли за сутки 34 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что ранее в минздраве Грузии сообщили о резком снижении темпов вакцинации от COVID-19 в стране за последние дни. В Тбилиси противники принудительной вакцинации начали проводить акции протеста.