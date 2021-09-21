Ташкент, 21 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Узбекистане в период с 20 по 30 сентября будет проводиться массовая вакцинация от полиомиелита детей в возрасте 4−5 лет, в связи со вспышкой этого заболевания в Таджикистане и Афганистане в марте этого года. Об этом сообщает Газета.уз.

И А REGNUM Вакцинация

«СЭС Ферганской области со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения сообщила, что в сентябре в Афганистане и Таджикистане был зарегистрирован 31 случай полиомиелита второго типа», — пишет издание.

Сообщается, что в Узбекистане в последний раз полиомиелит был зарегистрирован в 1995 году в Каракалпакстане.