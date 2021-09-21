Оренбург, 21 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Во время международных военных учений под Оренбургом впервые будет использован новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза», сообщает пресс-служба ЦВО.

Structure.mil.ru Военные учения под Оренбургом

Современные автомобили в ходе розыгрыша тактического эпизода по поиску и вывозу с поля боя условно раненых военнослужащих. Бронеавтомобиль способен защитить пассажиров от взрыва до 8 килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.

Напомним, с 20 по 24 сентября на полигоне Донгуз под Оренбургом проходят антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В них участвуют более 5 тысяч военнослужащих. В практических действиях применят свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.