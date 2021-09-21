Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова горело здание заброшенной больницы скорой помощи, сообщили в свердловском ГУ МЧС.

Лев Хворобьев, CC BY-SA 4.0 https://rossaprimavera.ru/news/d2760d89 Заброшенная больница в Екатеринбурге

На площади в 150 квадратных метров огонь повредил кровлю неэксплуатируемого здания. В борьбе с пожаром участвовали восемь единиц техники и 23 человека.

Возгорание возникло вечером 20 сентября, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в ночь на 21 сентября.

За последние месяцы это уже четвёртый пожар в заброшенной больнице.