Ижевск, 21 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. За неделю с 13 по 19 сентября в Удмуртии за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 19 008 жителей республики, в числе которых 11 222 ребенка в возрасте до 15 лет. Среднереспубликанский показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 15%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Превышение среднего по республике уровня заболеваемости наблюдалось на 16 территориях — в Ижевске, Можге, Воткинске и Сарапуле, а также в 12 районах региона.

Только в столице Удмуртии за минувшую неделю ОРВИ заболели 9487 человек, включая 5174 ребенка. В Ижевске эпидпорог превышен на 3,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию до настоящего момента поступило 222 800 доз вакцины от гриппа. За счет средств федерального бюджета вакцинированы 19 250 детей. Всего планируется привить 243 тыс. детей и 2 тыс. беременных женщин.