Москва, 21 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. На интернет-ресурсе для малого и среднего бизнеса — портале поставщиков Москвы — зарегистрировался еще один регион России. 39-м регионом стала Новосибирская область, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Электронные услуги для бизнеса на «Портале поставщиков»

Заказчики из Новосибирской области теперь смогут проводить государственные закупки товаров и услуг малого объема на портале поставщиков столицы. На нем уже зарегистрировались около 1,4 тыс. поставщиков из Новосибирской области.

В настоящее время на портале зарегистрировано более 235 тысяч поставщиков, 40% из них — представители субъектов РФ. Отмечается, что любой регион России может подключиться к порталу поставщиков безвозмездно.

Как сообщало ИА REGNUM, портал поставщиков Москвы получил признание на международном уровне G20.

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