Москва, 21 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. За два года на рынке труда Москвы количество вакансий выросло на 55%, сообщил 21 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания За работой

«За два года число вакансий в Москве увеличилось на 55%, а количество резюме — только на один процент», — сказал он.

По его словам, напряжённость на московском рынке труда высчитывается с помощью соотношения числа резюме к числу вакансий, и в августе 2021 года она снизилась по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 35%.

Наиболее благоприятно для соискателей сложилась ситуация на рынке информационных технологий и телекоммуникаций — 1,7 резюме на одну вакансию. По итогам 2020 года в этом сегменте было занято 582,3 тысячи человек или 7,3% от общего числа рабочих мест в столице. При этом ещё в 2017 году доля составляла 6,3%.