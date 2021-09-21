Москва, , 10:03 — REGNUM Международные эксперты высоко оценили трехдневное голосование и общественное наблюдение на выборах в РФ.

Голосование Kuvasato

Ярослав Польяк. Автор «Выборы в Думу (Российский Бундестаг) очень важны не только для России, но и для нас в Германии. Россия, например, является важным экономическим партнером для Германии и была бы гораздо более крупным партнером, если бы у нас в Германии была более разумная и продуманная политика. К сожалению, из-за Ковида мне не удалось посетить выборы в России самостоятельно, и поэтому я слежу за выборами из дома. Как русскоговорящий, я слежу за российскими СМИ. Россия — не государство-изгой, как это показывают в немецких СМИ. Правда в том, что выборы прозрачны и хорошо организованы. Я с нетерпением жду результатов выборов. Конечно, буду держать вас в курсе последних событий», — написал на своей странице в социальной сети кандидат в депутаты Бундестага от партии «Польское сообщество в Германии»

Елена Фритц (Германия). Автор «В России прошли парламентские выборы. Именно сейчас мы должны продолжать диалог с Россией, потому что эти выборы в Думу также имеют для нас особое значение. Я не могу присутствовать на выборах в России очно из-за моей предвыборной кампании кандидата в Бундестаг, я могу только наблюдать на расстоянии, внимательно изучая российские СМИ. По моей оценке, все работает прозрачно и хорошо организовано. «, — отметила международный эксперт, кандидат в депутаты Бундестага(Германия).

Зейгберт Дрезе. Автор «Преемственность России — ключ к миру в Европе. Удачи россиянам в голосовании. Мы уже совершили множество ошибок из-за агрессивной политики Меркель в отношении России», — подчеркнул Депутат Бундестага от партии AFD

Патрик Поппель. Автор «После моего последнего наблюдения за выборами в Российской Федерации на Западе пропагандировалась ситуация, которую я не обнаружил в России… Все избирательные участки, которые я посетил, отвечали необходимым стандартам, необходимым для проведения действительно демократических выборов. Уверен, что эти условия будут выполнены и на нынешних выборах в России», — подчеркнул международный эксперт, основатель института Суворова в Австрии

Хосе Мари Витанцо Франсиско. Автор «В сентябре этого года я должен был быть в Москве на наблюдении за выборами. К сожалению, я получил положительный результат от COVID, так что я не смог прилететь в Россию. Меня нет в России, но я вижу много нового в процессе голосования со стороны России на их парламентских выборах, несмотря на пандемию, которые, как оказалось, открывает новые возможности. Электронное голосование является одним из ключевых решений для изменения процесса выборов по уважительным причинам общего характера, особенно во время пандемии. Я уверен в честности выборов и надеюсь на лучшее для России и для ее великого будущего», — написал на своей странице в социальной сети общественный деятель, специалист центра World Heritage Volunteers Initiative Юнеско на Филиппинах

Международный эксперт и общественный деятель из Индии Ашок Анандараж отметил, что парламентские выборы в России стали этапом демократического становления для всего народа России, несмотря на эту ситуацию с пандемией коронавируса.

Автор «Я стал свидетелем того, как люди не только внутри страны, но и россияне во всем мире приняли свое решение на избирательных участках, и это стало большим примером для всего мира. От обычных граждан России до Президента — все приняли участие в этом демократическом процессе. Я вижу очень прозрачный и лучший электоральный процесс, который станет отличным примером для других стран!!! Мои наилучшие пожелания и поздравления народу России и Президенту Российской Федерации. Удачи, Мать Россия!» — написал эксперт на своей странице в социальной сети.

«Выборы в России не только демократичны и прозрачны, но и технологически более продвинуты, чем в большинстве других стран мира», — отметило на своих страницах экспертно-информационное сетевое издание Фронтал. РС (Босния и Герцеговина).

Итальянский экологический активист, политолог Стефано Амбросини указал, что в постпандемический период после коронавируса любопытно оценить влияние новых технологий на сегодняшнее парламентское голосование.