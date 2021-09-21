Ульяновск, 21 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в подвале трупа мужчины. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Старинные погреба

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Павловского района. Следствие считает, что убийство было совершено вечером 13 сентября 2021 года в доме одного из сёл Павловского района.

По версии правоохранителей, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс несколько ножевых ранений 46-летнему знакомому. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Тело мужчина спрятал в погребе дома», — говорится в сообщении.

Подозреваемый арестован. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Ульяновской области вынесен приговор 52-летнему мужчине, которого обвинили в попытке убийства в магазине своей сожительницы. Он попытался задушить женщину, получив за это 6,5 года колонии.

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