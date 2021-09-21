Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо телефонный разговор. Главной темой обсуждения стала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-службе Госдепартамента США.

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«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ди Майо обсудили сотрудничество США и Италии в целях мобилизации эффективных глобальных ответных мер на пандемию COVID-19», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время администрация Белого дома в США ведёт переговоры с американской компанией Pfizer о закупке крупной партии вакцины от COVID-19 для передачи нуждающимся странам.

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Утверждается, что сделка по приобретению 500 млн доз вакцины от коронавируса между администрацией президента США Джозефа Байдена и гигантом фарминдустрии, производящим препарат от COVID-19 в сотрудничестве с германским партнером BioNTech, может быть заключена уже в ближайшие дни.