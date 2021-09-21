Скотсдейл, США, 21 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На аукционе Barrett-Jackson в американском городе Скоттсдейл продали 42-летний спорткар Porsche 928, который принимал участие в съемках фильма «Рискованный бизнес» с актером Томом Крузом в главной роли. Об этом сообщается на сайте компании.

Barrett-Jackson Porsche 928 из фильма «Рискованный бизнес»

Отмечается, что проданная на аукционе модель участвовала в съёмках сцены погони, которая считается одной из самых известных в современном кинематографе. На этой машине Круз впервые опробовал механическую коробку передач.

Режиссёр Пол Брикман выбрал для съёмок именно модель Porsche 928 вместо Porsche 911, так как, по его мнению, последний недостаточно эффектно выглядел.

Спорткар приводит в движение 4,5-литровый силовой агрегат V8, который идёт в паре с пятискоростной механической трансмиссией.

Продавцам удалось выручить за легендарное авто 1979 года выпуска 1 980 000 долларов (около 145,5 млн рублей). Это самая крупная сумма, когда-либо выплаченная за Porsche 928.

Ранее компания Porsche провела в Германии официальную премьеру концепта гоночного электрокара Mission R. Автомобиль укомплектован светодиодной оптикой, выполненной в стиле Taycan, регулируемым антикрылом, диффузором и боковыми порогами. Длина машины составляет 4330 мм.

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