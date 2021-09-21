Ташкент, 21 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Узбекистане в свободной экономической зоне «Джизак» начата серийная сборка автомобилей LADA, сообщает Газета.уз.

Pictures11.ru LADA

«Первыми моделями, произведёнными методом крупноузловой сборки (SKD), стали LADA Vesta SW и LADA XRAY, скоро к ним добавится LADA Largus», — говорится в публикации.

Сообщается, что производство налажено с учётом всех требований «АвтоВАЗа» к оборудованию, технологическим процессам и контролю качества.

«Для проекта создано более 200 новых рабочих мест. Персонал прошёл необходимую подготовку», — пишет издание.