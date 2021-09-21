Якутск, 21 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Якутии не снижается количество тяжёлых случаев COVID-19 и летальных исходов от инфекции. Эпидемиологическая ситуация в республике остаётся непростой, заявил глава региона Айсен Николаев. Он охарактеризовал обстановку на заседании оперативного штаба по недопущению распространения в республике коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе регионального правительства.

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В реанимации из-за COVID-19 в данный момент находятся 127 якутян, 30 из них — в крайне тяжёлом состоянии и на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). При этом с 14 сентября в республике растёт количество заболевающих коронавирусом.

Увеличивается и число случаев, когда якутяне тяжело переносят инфекцию: за неделю — на 19,7%. Чаще стали болеть дети, их среди всех заразившихся COVID-19 уже 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 16 сентября заявил, что для детей последствия COVID-19 могут стать фатальными. По его словам, дети в регионе начали тяжело переносить инфекцию.