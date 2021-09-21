Уфа, 21 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Всесезонный семейный курорт намерены построить в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщила председатель госкомитета Башкирии по туризму Эльмира Туканова на заседании правительства региона.

На горнолыжном курорте

Сообщается, что в республике было создано восемь туристско-рекреационных кластеров. Один из них — «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала», на этой территории расположены объекты, значимые для туристов.

По словам Тукановой, развивать этот курорт планируется как за счет существующей, так и за счет вновь возведенной инфраструктуры.

«Концепцией предусматривается строительство проекта в два этапа — это реконструкция существующего ГЛК «Мраткино» в Белорецком районе, и строительство Всесезонного семейного курорта «Мраткино» с общим номерным фондом различных категорий не более 681 номеров. В результате реализации проекта прогнозируемый туристический поток нового курорта составит около 100 тысяч человек, поступление налогов может составить не менее 1,2 млрд рублей», — приводит пресс-служба ее слова.

По словам премьер министра правительства региона Андрея Назарова, Башкирия является перспективным регионом, в котором есть значительный туристский потенциал, поэтому республика «по праву считается жемчужиной Южного Урала».

«Развитие внутреннего туризма — это то направление, которое является и точкой роста, и необходимостью, чтобы наши жители чувствовали себя комфортно, не выезжая за границу», — заявил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии представлен проект стратегии развития туризма.