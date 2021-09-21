Мамадышский район, Татарстан, 21 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Мамадышском районе Татарии на 946-м км трассы М7 столкнулись легковой автомобиль «ЗАЗ» и «КамАЗ». Авария произошла 20 сентября около 22:00.

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По словам очевидцев, после удара легковушка загорелась. 22-летний водитель успел выскочить из охваченного огнем авто, а его 17-летняя пассажирка скончалась в салоне транспортного средства. Прибывшие пожарные потушили огонь.

Установлено, что погибшая девушка училась в Камском технико-экономическом колледже в городе Набережные Челны. Как сообщает «Татар-информ», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, утром 9 сентября в Лаишевском районе на трассе Казань-Оренбург в результате столкновения автомобиля «Honda Civic» с автобусом «Ford Transit» погиб один человек, пятеро пострадали, в том числе 12-летний ребенок.

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