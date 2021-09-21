Ярославль, 21 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославле с начала отопительного сезона к теплу подключили 93 процента жилых домов. Об этом на общегородском совещании заявила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Наталья Шетнева.

Батарея

Как ранее сообщало ИА REGNUM отопительный сезон в Ярославле начался 17 сентября. Необходимо было дать тепло в 3974 жилых домах и в 348 объектов социальной сферы.

«На сегодняшний день все 348 объектов имеют устойчивую подачу теплоснабжения. Что касается жилищного фонда, подключение у нас традиционно осуществляется по согласованному с ресурсоснабжающими организациями графику. Сейчас производятся регулировочные мероприятия по всему фонду. Общий процент у нас составляет на утро 93.3 процента. Но ситуация меняется каждый час», — отчиталась Наталья Шетнева.

Представитель ОНФ попросил мэрию активнее работать с управляющими компаниями в части жалоб ярославцев на холод в отдельных комнатах. Мэр Ярославля считает, что к концу недели тепло должно быть везде в городе.

«До конца недели абсолютно в каждый дом, в каждой квартире должно появиться тепло. Если есть жалобы, которые необходимо отрабатывать, здесь вы должны держать руку на пульсе для того, чтобы всё максимально быстро устранить», — заключил Владимир Волков.

Отопительный сезон в Ярославле был начат досрочно из-за ухудшения погодных условий и заморозков.