Мэр Ярославля пообещал тепло в каждой квартире к концу недели
Ярославль, 21 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославле с начала отопительного сезона к теплу подключили 93 процента жилых домов. Об этом на общегородском совещании заявила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Наталья Шетнева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM отопительный сезон в Ярославле начался 17 сентября. Необходимо было дать тепло в 3974 жилых домах и в 348 объектов социальной сферы.
«На сегодняшний день все 348 объектов имеют устойчивую подачу теплоснабжения. Что касается жилищного фонда, подключение у нас традиционно осуществляется по согласованному с ресурсоснабжающими организациями графику. Сейчас производятся регулировочные мероприятия по всему фонду. Общий процент у нас составляет на утро 93.3 процента. Но ситуация меняется каждый час», — отчиталась Наталья Шетнева.
Представитель ОНФ попросил мэрию активнее работать с управляющими компаниями в части жалоб ярославцев на холод в отдельных комнатах. Мэр Ярославля считает, что к концу недели тепло должно быть везде в городе.
«До конца недели абсолютно в каждый дом, в каждой квартире должно появиться тепло. Если есть жалобы, которые необходимо отрабатывать, здесь вы должны держать руку на пульсе для того, чтобы всё максимально быстро устранить», — заключил Владимир Волков.
Отопительный сезон в Ярославле был начат досрочно из-за ухудшения погодных условий и заморозков.