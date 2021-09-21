Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Крупная квартирная кража совершена в Московском районе Санкт-Петербурга. Владельцу жилья не помогла установка в квартире сейфа, который был вскрыт «домушниками».

Комбакова Юлия ИА Красная Весна Деньги в сейфе

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, информация о краже поступила в полицию поздно вечером 20 сентября от 27-летнего мужчины, владеющего трехкомнатной квартирой по Варшавской улице, дом 6.

Хозяина не было дома с 23 августа по 20 сентября. В этот период времени неизвестный злоумышленник проник в квартиру, откуда из сейфа совершил хищение 10 млн 500 тыс. рублей и 5500 евро.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — отметили в Главке МВД.

По данным «Фонтанки», жертвой квартирных воров стал специалист «Газпрома», находившийся в месячном отпуске.