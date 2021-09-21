21 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Пока неясно, будет ли цена, которую правительство премьер-министра страны Скотта Моррисона назначило администрации Джо Байдена за цементирование трещин и сдерживание неопределенности, слишком высокой — как для Австралии, так и для Соединенных Штатов.

Александр Белов, , 10:34 — REGNUM Итак, Канберра пошла ва-банк. Многие тенденции были очевидны на протяжении определенного времени, однако, как уже отметил ряд комментаторов, создания новой организации, неуклюже окрещенной AUKUS, стало качественным изменением в уровне приверженности Австралии Соединенным Штатам, пишет почетный профессор Австралийского национального университета Лесли Сибек в статье, вышедшей 21 сентября в The Strategist.

Подводные лодки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вечное партнерство» связывает Зеленый континент более тесно с Америкой в то время, когда в Австралии начинались дебаты, особенно среди консервативных мыслителей, о необходимости создания более независимого австралийского военного потенциала. Эти дебаты не остались бы незамеченными в Вашингтоне. Учитывая очевидную готовность США делиться самыми ценными технологиями, есть признаки того, что это очень осознанный выбор со стороны Соединенных Штатов.

Если цель создания AUKUS заключается в наращивании военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе и противодействии Китаю, стоит более подробно рассмотреть трехсторонний характер соглашения. Несмотря на культурную близость и давние связи, в том числе отдельную судостроительную программу для австралийских фрегатов типа «Хантер», Соединенное Королевство не является естественным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе. На этом фоне актуален вопрос о том, не хотят ли США укрепить стратегический вес и перспективы Великобритании в то время, когда она отступила за Ла-Манш. Если это так, силы AUKUS могут оказаться распыленными из-за того, что страны-члены стремятся добиться большого числа внешнеполитических и стратегических целей на фоне своего внутриполитического ослабления.

Ла-Манш Markus Trienke

Подобная распыленность организации хорошо заметна по большому количеству белых пятен, окружающих само соглашение о ее создании. Безусловно, в этом нет ничего неожиданного — со временем новые инициативы обрастают большим числом аспектов. Тем не менее легко недооценить то, сколько работы потребуется для реорганизации собственного потенциала Австралии, особенно если, как утверждают многие, одной из причин отказа от контракта с Францией о постройке подводных лодок, был острый характер вызова, который представляет собой усиление Китая. В одном лишь вопросе подводных лодок правительство Австралии дало себе 18 месяцев на определение деталей новой программы.

Выполнить подобную задачу будет непросто, поскольку она включает в себя проведение переговоров о расторжении имеющихся соглашений, реконфигурацию инфраструктуры, а также поиск и удержание специалистов, необходимых для работы новой, сложной и опасной отрасли.

В более широком смысле заявление Белого дома отражает насущную необходимость поднять не только военный потенциал Австралии, что само по себе является важной задачей, но и ее технологический потенциал. Развитие технологий будет во многом зависеть от тех самых секторов, которые правительство игнорировало или активно разрушало в последние несколько лет. Было бы удивительно, если бы занимающиеся Австралией американские аналитики не отметили бы это как проблему, как при оценке роли Канберры как союзника, так и при формировании этой новой инициативы. Хотя AUKUS считается оборонной инициативой, она не увенчается успехом, если правительство не задействует гражданское общество и гражданский потенциал в более широком смысле.

Г.Канберра Brian ireland

Что немаловажно, правительству необходимо будет повысить собственный административный потенциал. Официальная Канберра утратила дисциплину и строгость в вопросе приоритизации целей, закупок и обеспечения договорных обязательств. Требуются более зрелые и компетентные отношения с промышленностью. Это, в свою очередь, подразумевает перепрофессионализацию государственного сектора, высмеиваемого его собственными министрами.

AUKUS — о чем до сих пор говорилось — направлен на укрепление старых связей и обеспечение защиты от ревизионистской державы, чей потенциал нарастает. Язык сделанных за последнее время заявлений не предлагает видения того будущего, видеть которое в регионе или во всем мире хотят Австралия, США и Соединенное Королевство.

AUKUS также создает впечатление неоправданно эксклюзивной организации, в то время когда и Австралии, и США необходимо создать больше инклюзивных структур и проектов в регионе. Необходимо принять меры, чтобы существующие и зарождающиеся конструкции, такие как разведывательный альянс «Пять глаз» и Четырехсторонний диалог по безопасности, дополняли новую организацию. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы привлечь такие страны, как Индонезия, которой теперь придется принимать в расчет возросший потенциал ее южного соседа.

Иными словами, в соглашении AUKUS больше всего не хватает стратегии. Красивые слова и набор эксклюзивных ядерных технологий для военно-морских силовых установок принципиально не меняют баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе. И это при условии, что Канберра сможет переварить богатое блюдо, которое сейчас перед ней. Пока неясно, будет ли цена, которую правительство премьер-министра страны Скотта Моррисона назначило администрации Джо Байдена за цементирование трещин и сдерживание неопределенности, слишком высокой — как для Австралии, так и для Соединенных Штатов.