Томск, 21 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Томске трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна жилого дома. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Томской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Окна

Трагедия произошла утром 21 сентября в Ленинском районе Томска. Из квартиры на пятом этаже выпала трёхлетняя девочка. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

По предварительным данным, мать ненадолго оставила без присмотра двух дочерей — трёхлетнюю и семилетнюю. Девочки остались дома одни, их отец в это время был на работе.

Младшая девочка взобралась на подоконник, открыла окно и выпала из него, получив смертельные травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

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