Оренбург, , 10:04 — REGNUM Российские военные во время церемонии открытия международных учений «Мирная миссия-2021» заявили о необходимости наращивания союзничества в сфере военных отношений, сообщает пресс-служба ЦВО.

Международные военные учения под Оренбургом Structure.mil.ru

Командующий коалиционной группировкой войск (сил) генерал-лейтенант Евгений Поплавский отметил, что в Центрально-Азиатском регионе наблюдается значительное обострение обстановки.

«Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится все более напряженной. Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве. На фоне захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане, особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других международных террористических организаций, что влечет за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран. С учетом динамики развития обстановки, союзничество приобретает все более весомый смысл, и нам требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его последовательное наращивание в сфере военных отношений», — подчеркнул он.

Напомним, с 20 по 24 сентября на полигоне Донгуз под Оренбургом проходят международные военные учения «Мирная миссия — 2021». Заместитель командующего Сухопутными войсками по боевой подготовке Республики Таджикистан полковник Фатхулло Идоятуллозода заявил об актуальности учений на фоне обстановки в Афганистане.

«В свете дестабилизации обстановки на наших южных рубежах, учитывая последние события в Афганистане, где вся республика перешла под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тема и цель проведения данного учения, на мой взгляд, являются очень актуальными. Уверен, совместное учение пройдёт в духе полного взаимопонимания и станет важным этапов в развитии взаимовыгодного сотрудничества, а также будет способствовать дальнейшему сближению братских народов ради региональной безопасности», — сказал он.

Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения «Мирная миссия-2021» будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

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