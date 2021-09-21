Москва, 21 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Москве выделили без торгов 12 земельных участков под размещение производств, сообщил 21 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

«С начала 2021 года в городе принято 12 решений о предоставлении земельных участков в аренду без торгов по минимальной цене в рамках МаИП (механизма масштабных инвестиционных проектов — прим. ИА REGNUM)», — заявил он.

По словам Ефимова, общая площадь участков превысила 11 гектаров, в проекты будет вложено в совокупности свыше 8 млрд рублей. Планируется создание более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

В частности, планируется открыть производства окон и дверей, офисной и гостиничной мебели, музыкальных инструментов, макаронных изделий, мясоперерабатывающий завод, приборостроительный комплекс. Также готовится открытие промышленных технопарков.