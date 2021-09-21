Сеул, 21 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В 2020 году объём продаж лотерейных билетов в Южной Корее составил 5,42 трлн вон (~$4,57 млрд), что на 630 млрд вон (~$532 млн) больше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

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По их словам, объём продаж впервые превысит отметку 5 трлн вон (~$4,22 млрд), став максимальным с 2002 года.

В лотерейном комитете отмечают, что увеличение объёмов продаж связано с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

Между тем, сумма невостребованных выигрышей составила 59,23 млрд вон (~$50 млн).

Согласно действующим правилам, выигрыш необходимо забрать в банке в течение одного года с момента розыгрыша. По истечении этого срока деньги будут перечислены в пользу государства.