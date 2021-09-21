Лондон, 21 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Производитель спортивных и гоночных машин Lotus Cars Limited назвал характеристики нового суперкара Lotus Emira. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lotus Lotus Emira

В качестве силового агрегата у нового автомобиля будет установлен мотор Toyota 2GR-FE с приводным нагнетателем Edelbrock. Максимальная производительность такого «движка» составляет 406 «лошадей».

Максимальный крутящий момент мотора равен 420 Нм в версии модели с шестиступенчатой механической трансмиссией и 430 Нм — в модификации с шестипозиционным «автоматом» Aisin.

До 100 км/ч Evora c «механикой» разгоняется за 4,3 секунды, а с «автоматом» — за 4,2 секунды. Максимальная скорость модели равна 290 км/ч.

Первая серийная модель Lotus Emira сойдёт с конвейера весной 2022 года.

Ранее компания Hyundai получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на одну из своих самых мощных версий Elantra под названием N-Line, а также на рестайлинговую модификацию i30 N.

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