Ясиноватая, ДНР, , 09:47 — REGNUM В результате обстрела со стороны силовиков Украины в городе Ясиноватая в Донбассе поврежден газопровод. Об этом 21 сентября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что украинская сторона в СЦКК проигнорировала попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины.

При этом ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли подконтрольный ДНР город Ясиноватая из минометов калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что посёлки Красный партизан и Верхнеторецкое под Ясиноватой (ДНР) частично остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ.