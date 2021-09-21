Нью-Йорк, США, , 09:47 — REGNUM Мировое сообщество должно совместно развивать систему международного права. Об этом на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время правительства должны продолжать системно работать вместе для развития международного права, чтобы обеспечивать равный достаток, мир и безопасность для всех. Это так же важно сегодня, как это было 76 лет назад», — подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что прочное партнёрство между Соединёнными Штатами и ООН основано на общих ценностях и принципах и «в настоящее время эти связи важны как никогда».

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В свою очередь генеральный секретарь ООН подчеркнул, что «сотрудничество США и ООН является краеугольным камнем» работы всемирной организации, и выразил желание его расширять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Шаповалов заявлял, что Соединённые штаты на протяжении многих десятилетий грубо попирают нормы международного права, распространяя свою юрисдикцию на весь мир, считая свою власть мировым правительством и мировым судом.