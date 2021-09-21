Афины , 21 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Задолженность частного сектора Греции перед государством в июле продолжила расти. Об этом говорится в отчете Независимого органа государственных доходов от 20 сентября.

Chris Potter Налоги

Официальные данные свидетельствуют, что число налоговых должников в частном секторе Греции в июле составило 3,5 миллиона.

Объем задолженности по налогам перед государством вырос на 237 миллионов евро и составил 3,170 миллиарда евро в период с января по июль, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Отмечается, что задолженность частного сектора перед государством составила 108,99 миллиарда евро.