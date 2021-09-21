Улан-Удэ, 21 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии, наблюдающийся в последнюю неделю, был ожидаемым. Об этом заявил журналистам зампред правительства республики Пётр Мордовской, передаёт газета «Номер один».

Egov-buryatia.ru Врачи. Бурятия

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По его словам, это связано с началом учебного года и увеличением нагрузки на общественный транспорт. В связи с этим он призвал жителей соблюдать масочный режим в маршрутках.

«Рейды в местах массового пребывания людей продолжаются. По республике сформировано свыше 70 мобильных групп, которые проверяют организации и общественный транспорт», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Неделей ранее суточный прирост составлял 75−76 новых носителей.

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