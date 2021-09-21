Москва, 21 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Москве с 23 по 25 сентября пройдет традиционная познавательная акция «День без турникетов». В 2021 году акция посвящена креативным индустриям, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «День без турникетов» на Робостанции

В дни проведения акции «День без турникетов» все желающие смогут побывать с экскурсией на крупных предприятиях Москвы, в технопарках, офисах технологических компаний и в образовательных центрах.

Также на экскурсии приглашают киностудии, галереи, арт-пространства и мастерские. Всего участникам акции доступны около 100 креативных площадок столицы. Требуется предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Москве в День без турникетов» экскурсии и мастер-классы подготовили около 50 партнеров акции.

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