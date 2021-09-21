Барнаул, 21 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 21 сентября 2021 года от коронавируса привились 671 038 человек (+232 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб.

(сс) qimono Вакцинация

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Из общего числа привитых 105 363 жителей региона получили первую прививку (+7 за сутки) и 562 080 человек (+4206 за сутки) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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