Казань, 21 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Руководители казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала» не договориться о переходе нападающего Ивана Игнатьева. Об этом 21 сентября сообщает ТАСС.

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«Я готов был пойти на понижение, но там руководство не договорилось», — сказал Игнатьев.

Он добавил, что это не связано с финансовыми вопросами.

Также он рассказал, что перед стартом предсезонной подготовки у него был вариант с переходом в бельгийский «Зюлте Варегем», но на тот момент не было ни желания переходить.

Напомним, Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года.