Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За неделю с 13 по 19 сентября 2021 год выявлено 45 386 случаев ОРВИ. Это выше уровня недели до этого на 37,1% и уровня эпидпорога на 62,2%.

В области имеется неблагополучный муниципалитет по заболеваемости ОРВИ — ЗАТО Свободный, там число случаев заболевания выше среднеобластного в полтора раза и более. В Екатеринбурге зарегистрировано 23 385 случаев заболевания — выше уровня эпидпорога на 73% и уровня прошлой недели на 31,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выросло число пневмоний.

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